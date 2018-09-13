Дагестанские силовики уничтожили боевика

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Силовики в Дагестане уничтожили боевика, открывшего стрельбу по полицейским, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Хасавюртовском районе Дагестана близ села Чонтаул сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль "ВАЗ 2110" для проверки документов. Из салона машины по стражам порядка неизвестный открыл стрельбу. Ответным огнем преступник был уничтожен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, личность бандита устанавливается.

"Автомобиль загорелся. Предварительно, в нем один боевик. Пострадавших среди силовиков нет", - добавил собеседник.