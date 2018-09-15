Главврач больницы в Дагестане задержан по делу о мошенничестве на 238 млн рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главный врач городской клинической больницы №1 в Дагестане задержан в рамках расследования уголовного дела о фиктивных премиальных, сообщил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных структурах региона в субботу.

"Сотрудниками УФСБ России по Дагестану в рамках уголовного дела о мошенничестве задержан главврач первой городской больницы Алиев по обвинению в хищении бюджетных средств на сумму 238 млн рублей. Эти средства предназначались для выплаты премиальных работникам медицинского заведения. Алиев задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на Генпрокуратуру сообщалось, что с 2016 года по апрель 2018 года главный врач больницы издавал необоснованные приказы о поощрении себя и некоторых сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами, общая сумма которых составила более 238 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, по указанию главного врача его заместитель добивалась от сотрудников возврата руководству больницы большей части перечисленных премиальных. Также под предлогом необходимости покупки дорогого медицинского оборудования, она получила от двоих сотрудников больницы 3,7 млн рублей, которые украли фигуранты дела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).