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Главврача больницы в Дагестане заподозрили в мошенничестве на 238 млн рублей

Есть обновление от 19:04

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главный врач городской клинической больницы №1 в Дагестане стал фигурантом уголовного дела о фиктивных премиальных, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

"Установлено, что с 2016 года по апрель 2018 года главный врач учреждения издавал необоснованные приказы о поощрении себя и некоторых сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами, общая сумма которых составила более 238 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, по указанию главного врача его заместитель добивалась от сотрудников возврата руководству больницы большей части перечисленных премиальных.

Отмечается, что под предлогом необходимости покупки дорогого медицинского оборудования, она получила от двоих сотрудников больницы 3,7 млн рублей, которые украли фигуранты дела.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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Теги: Дагестан
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