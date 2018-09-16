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Корабли натовской тактической группы подошли поближе к Сирии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в настоящее время осуществляют патрулирование в районе Восточного Средиземноморья, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

По их сведениям, в Восточном Средиземноморье в составе натовской корабельной группы в непосредственной близости от Сирии в настоящее время находятся фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек" и ВМС Греции "Элли".

Эту информацию в своем микроблоге также подтверждает капитан нидерландского фрегата, который является флагманом натовской группы.

Как сообщалось, в настоящее время в восточной части акватории Средиземного моря уже находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни". В Средиземном море также находятся не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", оснащенных "Томагавками".

По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

8 сентября в Средиземное море также вошла ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент", оснащенная 10 крылатыми ракетами "Томагавк".

В конце августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет. По утверждению российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии.

Кроме того, в Персидский залив, из акватории которого может также быть нанесен удар по Сирии, прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

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Теги: Сирия, НАТО

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