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Москва

"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней

Дожди прекратятся, а температура поднимется выше 20 градусов

"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней
Парк Горького в Москве
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - После короткого периода дождей к середине недели в Московский регион возвращается +24 градуса и яркое солнце, такая погода задержится минимум до субботы, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"У москвичей мрачное настроение - дождь, похолодало. Но во-первых, погода в воскресенье на 2-3 градуса выше нормы - это даже ненастьем назвать нельзя, а во-вторых, сентябрь грозит совсем разбаловать жителей столицы: уже к середине недели столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке", - сказал Вильфанд агентству в воскресенье.

Метеоролог отметил, что дождь в Москве будет идти до понедельника, но затем давление вновь начнет повышаться, и параллельно будут расти дневные температуры. В результате уже к среде будет +20, а к четвергу - до +23, а местами на юге Подмосковья до +24 градусов.

"Это же фантастика - плюс 23 градуса во второй половине сентября! В субботу такая погода сохранится, и, по предварительным расчетам, резкого похолодания не видно и в воскресенье", - отметил Вильфанд.

Такой температурный фон превышает норму на 8 градусов, добавил он. Невероятное тепло, по словам научного руководителя Гидрометцентра, связано с притоком очень теплого воздуха с юго-запада, который обеспечивает блокирующий антициклон на среднем уровне тропосферы.

Метеоролог также добавил, что не знает, можно ли говорить о бабьем лете, потому что бабье лето - это период теплой погоды после затяжного ненастья, а пока сентябрь был настолько теплым, что о ненастье говорить не приходится.

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Теги: Гидрометцентр, Москва
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