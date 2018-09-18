Законопроект о разрешении больным ВИЧ усыновлять детей вынесен на общественное обсуждение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России опубликовало для общественного обсуждения поправки в Семейный кодекс, которые дают возможность людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. Соответствующий документ размещен на сайте для публикации проектов нормативных правовых актов и проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

Сейчас статья 127 Семейного кодекса запрещает усыновлять, брать под опеку, в приемную или патронатную семью детей лицам, которые имеют определенный правительством РФ набор заболеваний. Конституционный суд РФ признал не соответствующим Конституции это положение Семейного кодекса в той степени, в которой оно не позволяет родителям с гепатитом С или инфицированным ВИЧ усыновить ребенка, который уже проживает в этой семье.

Законопроект предусматривает, что теперь в такой ситуации суд может встать на сторону семьи, если ребенок уже проживает с инфицированными родителями и такое усыновление отвечает интересам ребенка, следует из пояснительной записки к документу.

О том, что Минпросвещения готовит поправки в Семейный кодекс, чтобы зафиксировать право судов решать вопросы усыновления гражданами с ВИЧ и гепатитом С при исполнении решения Конституционного суда, сообщалось в августе.

"Законопроект содержит не категоричное решение, а предоставляет суду возможность индивидуально и максимально взвешенно подойти к каждой конкретной ситуации и выбрать решение, максимально отвечающее интересам ребенка", - пояснили "Интерфаксу" 20 августа в пресс-службе Минпросвещения.