Суд отпустил под домашний арест обвиняемых в убийстве в Нижнем Тагиле полицейских

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области изменил меру пресечения трем сотрудникам полиции, обвиняемым в избиении задержанного в отделе полиции, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

По словам представителя суда, суд изменил меру пресечения Анатолию Быкову, Егору Ялунину и Дмитрию Панову с заключения под стражу на домашний арест.

В настоящее время Ленинский суд Нижнего Тагила рассматривает уголовное дело в отношении полицейских, которым предъявлено обвинение в избиении мужчины в отделе полиции города.

"Следующее заседание состоится 22 октября", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, по данным следствия, в конце сентября 2017 года в отдел полиции №17 Нижнего Тагила был доставлен подозреваемый в краже. 30 сентября из полиции его увезли в больницу из-за ухудшения самочувствия. 3 октября в медучреждении он скончался от травм.

Подозреваемые - полицейские Быков, Панов и Ялунин - были арестованы в октябре прошлого года. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и пунктам "а, в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).