Полицейский в Вологодской области получил условный срок за избиение задержанного

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Вологодской области вынесен приговор бывшему начальнику районного отдела уголовного розыска по делу о превышении полномочий, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком в 1,5 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, подсудимый лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на срок 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщалось, в ночь на 11 августа 2017 года обвиняемый, занимая должность начальника уголовного розыска отделения полиции по оперативному обслуживанию территории Устюженского района МО МВД России "Бабаевский" и находясь в отпуске, получил информацию от знакомого о незаконной рубке леса в Устюженском районе. Ночью он прибыл с двумя сотрудниками отделения полиции в лесной массив, где находился мужчина, грузивший спиленные деревья.

По информации пресс-службы, при появлении полицейских лесоруб вел себя спокойно, какой-либо агрессии не проявлял, сопротивления не оказывал, опасности для присутствующих не представлял. Несмотря на это подсудимый надел на потерпевшего наручники, применил физическую силу, нанес удары руками и ногами по различным частям тела и трижды выстрелил из травматического пистолета в непосредственной близости от него.