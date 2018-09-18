Боткинскую больницу в Петербурге оштрафовали за нарушение хранения опасных медотходов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге привлекли к административной ответственности в связи с нарушением порядка обращения с опасными медицинскими отходами, сообщается в городском управлении Роспотребнадзора.

Проверка выявила нарушение больницей трех статей КоАП РФ в области экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Также за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления оштрафовано ООО "ИСТ Сервис", осуществляющее вывоз мусора с территории больницы, а руководителям вынесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, говорится в ответе Роспотребнадзора без уточнения суммы штрафов.

В начале августа городские СМИ сообщили, что в Боткинской больнице в нарушение санитарных норм хранятся опасные медицинские отходы, и опубликовали фотографии и видео, на которых предположительно медицинские отходы утилизируются с обычным мусором.

Объясняя сложившуюся ситуацию, власти Санкт-Петербурга сообщили, что 1 апреля компания ООО "Медсервис", с которой у Боткинской больницы был заключен договор на вывоз отходов классов "А", "Б", "В", без официального уведомления учреждения частично приостановила вывоз медицинских отходов классов "Б" и "В". В связи с этим руководство больницы приняло решение с 1 апреля проводить химическую обработку медицинских отходов этих классов опасности, чтобы увеличить возможный срок их хранения.

Позже в Боткинской больнице признали нарушение хранения медицинских отходов, подчеркнув, что они были обеззаражены химическим способом в специально подготовленном помещении. К середине августа учреждению удалось очистить склады от отходов и организовать ежедневный их вывоз.