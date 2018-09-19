Депутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект, позволяющий молодым людям независимо от того, на какой стадии получения образования они становятся совершеннолетними, воспользоваться отсрочкой от армии для получения образования и в школе, и в бакалавриате, и в магистратуре, внесен в Госдуму.

Авторами инициативы выступили заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"В соответствии с Конституцией РФ гарантировано и обеспечивается право на образование: для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии для лица, получившего отсрочку в школе", - сказала Яровая журналистам.

"То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе. А другие ребята, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру", - отметила вице-спикер, отметив, что складывается неравная ситуация, когда возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы.

"Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части", - добавила зампред Госдумы.