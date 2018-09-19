"Калашников" поставит Росгвардии комплексы "Стена" для защиты от толпы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" к концу года поставит Росгвардии до 10 комплексов "Стена" для защиты от агрессивно настроенных граждан, сообщил журналистам представитель концерна.

"Скорее всего, уже в этом году будет поступать в подразделения ОМОНа (Росгвардия)",- сказал представитель "Калашникова" о комплексе "Стена".

По его словам, в этом году Росгвардия получит до десяти таких комплексов. "В первую очередь, она просто разграждает агрессивную толпу от сотрудников ОМОНа, дает возможность сбить накал",- сообщил представитель компании.

Он отметил, что "Стена" испытывалась в московском ОМОНе, где ее подвергали различным воздействиям - кидали, жгли, атаковали. "По результатам этих испытаний разработана вторая версия, с нее убран водомет - он оказался лишним из-за излишнего травматизма", - сказал представитель "Калашникова".