Казанские следователи проверят сообщения об угрозах коллекторов в адрес ветерана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - СКР заинтересовалось информацией об угрозах со стороны коллекторов 92-летнему ветерану-фронтовику из Казани за якобы долг в 40 тыс. рублей за услуги ЖКХ.

На сайте ведомства сообщается, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Татарстану организовать доследственную проверку этих сведений, "тщательным образом проверить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям представителей коллекторского агентства".

Ранее сообщалось, что местная управляющая компания признала участника войны злостным неплательщиком, якобы обнаружив у него долг. Ветерану несколько раз отключали свет, а позже к взысканию долга были привлечены сотрудники коллекторского агентства.

Мэрия Казани обещала во всем разобраться и погасить долг. Накануне у ветерана был глава районной администрации, который принес извинения пенсионеру за произошедшее.

Также проверку по факту случившегося начали прокуратура и МВД.