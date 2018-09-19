Суд рассмотрит ходатайство об освобождении лидера "Христианского государства" под залог

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы 20 сентября решит вопрос об освобождении из СИЗО лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина, обвиняемого в экстремизме, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Рассмотрение ходатайства следователя об изменении в отношении Калинина меры пресечения с содержания под стражей на залог будет рассмотрено судьей 20 сентября", - сказала она.

Александр Калинин был задержан 23 сентября 2017 года в рамках уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. В тот же день Таганский суд санкционировал его арест. Ему предъявлено обвинение по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Позже оно дополнилось статьей 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), связанной с размещением в интернете видеороликов с оскорблением мусульман.

Свою вину Калинин не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами.

11 сентября прошлого года адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин написал на своей странице в фейсбуке, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. На прикрепленных фотографиях видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть".

Полиция по факту возгорания автомобилей Honda и Mercedes возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, в рамках которого впоследствии были задержаны брат Калинина Юрий, Александр Баянов и Денис Манталуц. 29 марта Хамовнический суд Москвы приговорил троих обвиняемых к двум годам заключения каждого.

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Теги: Россия, Алексей Учитель

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Суд рассмотрит ходатайство об освобождении лидера "Христианского государства" под залог

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