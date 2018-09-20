Суд прекратил производство по иску Ускова о восстановлении в должности в российском Forbes

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в четверг прекратил производство по иску о восстановлении в должности главного редактора российского Forbes Николая Ускова в связи с отказом последнего от своих требований.

"В ходе заседания представитель истца подал отказ от исковых требований в связи с тем, что Усков вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. В связи с этим суд прекратил производство по делу", - сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников в четверг "Интерфаксу".

Издательский дом ACMG 9 июня объявил, что Усков освобожден от должности главного редактора Forbes. После этого бывший главный редактор обратился в суд.

В иске Усков просил восстановить его на работе, а также признать незаконными дисциплинарные взыскания, которым он был подвергнут.

Кроме того, Усков просил также обязать Forbes выплатить ему жалование за время вынужденного прогула и возместить компенсацию морального вреда.

30 августа стало известно, что новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, а бывший главред издания Усков возвращается на новую должность редакционного директора.