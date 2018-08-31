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Главред российского Forbes рассказал о будущем совете директоров журнала

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бывшие главные редакторы российского Forbes Елизавета Осетинская и Эльмар Муртазаев дали свое предварительное согласие стать членами совета директоров журнала, туда же приглашены бизнесмены из списка Forbes, сообщил и.о. главреда журнала Николай Мазурин.

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"Предварительно Эльмар (Муртазаев) и Лиза (Осетинская) согласились участвовать (в совете директоров). Но они хотят посмотреть документы, чтобы понять, что они будут делать, зачем это все нужно, в чем его (совета) функции и так далее",- сказал Мазурин в пятницу "Интерфаксу".

Еще один бывший главред российского Forbes Максим Кашулинский сразу отказался войти в совет директоров, потому что посчитал, что у него конфликт интересов, так как он возглавляет издание Republic, который по своей тематике чем-то пересекается, по его словам, с Forbes.

Мазурин рассказал, что предварительно идея заключается в том, что в совет директоров компании войдут три менеджера от нового владельца издания, бизнесмена Магомеда Мусаева, и три сотрудника редакции. "А остальные члены совета директоров будут независимыми, их будет большинство", - сказал он.

По словам Мазурина, создание совета директоров подтвердил на своей встрече с коллективом в пятницу Мусаев.

Также в совете директоров будут приглашены миллиардеры из списка Forbes. "Мы хотим, чтобы это были люди из списка Forbes с безупречной репутацией и, что называется, self-made. Чтобы они не были никак связаны ни с приватизацией, ни с корпоративными войнами 2000-х. Пока не хотелось бы называть конкретные имена, но их несложно вычислить. У нас не так много людей, которые создавали большой бизнес с нуля. Пока с ними ведутся переговоры", - сказал Мазурин.

Среди бизнесменов, подпадающих под данные критерии, по данным "Интерфакса", могли бы оказаться сооснователь и руководитель группы "Яндекс" Аркадий Волож, бизнесмен Александр Галицкий, создавший сеть магазинов "Магнит", бывший руководитель компании "Тройка диалог" Рубен Варданян, основатель группы "Рольф" Сергей Петров.

По словам Мазурина, в задачи совета директоров будет входить решение стратегических вопросов развития издания, а также спорных ситуаций. С одной стороны, считает Мазурин, это инструмент независимости редакции, а с другой стороны это создает комфортные условия для собственника, который сможет опираться на решение совета в сложных ситуациях. "Я надеюсь, что таких не будет ситуаций, и он будет собираться нечасто и обсуждать стратегию", - добавил и.о. главреда издания.

Конкретных деталей пока нет, так как нет документов, где были бы прописаны все права и обязанности членов совета директоров. "В течение месяца примерно это будет все сделано", - уточнил и.о главреда журнала.

В целом, по итогам встречи с Мусаевым, Мазурин сообщил, что "настрой у всех позитивный", а бизнесмен в ходе общения с журналистами ответил на все вопросы, "в том числе и не совсем приятные".

30 августа стало известно, что новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Мусаев, бывший главред журнала Николай Усков вернется в издание на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь будет исполнять шеф-редактор журнала Мазурин. Издателем Forbes назначена Наталья Гандурина.

Согласно совместному заявлению Forbes Russia и ACMG, ранее издававшей журнал, 30 августа Мусаев выкупил у Александра Федотова 100% долей компании "AC РУС МЕДИА". В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России.

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Теги: Forbes, Николай Мазурин

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