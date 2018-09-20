Жеребенок появился у лошади Пржевальского, выпущенной Путиным на вольный выпас

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Центре реинтродукции лошади Пржевальского, расположенном в Оренбургской области, родился еще один жеребенок.

На сайте регионального правительства сообщается в четверг, что малыш появился на свет утром 18 сентября в группе лошадей, привезенных в оренбургский заповедник из Франции три года назад.

"Именно эту гаремную группу выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин. Мать новорожденного Лаванда - та самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона во время выпуска 3 октября 2016 года", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников заповедника, кобыла и новорожденный жеребенок чувствуют себя хорошо. Примерный вес малыша составляет 25-30 кг. По сложившейся в заповеднике традиции, ему дали сарматское имя - Азарм, что в переводе означает "направляющая десница".

Ранее сообщалось о появлении в заповеднике трех жеребят у кобыл, привезенных в Оренбуржье в 2016 году из венгерского национального парка.

В 2014-2015 годах ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского и сохранения вида в Оренбургском заповеднике.

Реализация программы началась в 2015 году, когда с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. Всего за три года было осуществлено три привоза животных: один из Франции и два из Венгрии.

В настоящий момент на территории заповедника обитает 37 лошадей Пржевальского. Программа реализуется под патронажем президента РФ.

Появление приплода в табуне вольноживущей популяции означает, что лошади адаптировались в новых климатических условиях - чувствуют себя как дома и готовы обзаводиться потомством.