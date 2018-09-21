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Губернатор Петербурга попросил Козака ускорить подписание СПИКа с Hyundai

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко попросил вице-премьера РФ Дмитрия Козака как можно скорее разрешить ситуацию с подписанием Специального инвестиционного контракта (СПИКа) Hyundai с правительством города и Минпромторгом. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Соглашение по промсборке автомобилей Hyundai истекает в декабре, и чтобы не лишиться льгот, ей нужно подписать СПИК до этого момента.

"Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в РФ) уже просила Козака помочь с заключением СПИКа. Концерн, в частности, просил снизить требование об инвестировании в НИОКР 5% выручки до более реалистичного уровня. По словам другого собеседника газеты, губернатор фактически еще раз продублировал аргументы из письма Hyundai, направленного Козаку, так как вице-премьер, длительное время курировавший региональную политику, "может быть более восприимчив к просьбам от регионов".

В "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" не стали комментировать письмо губернатора, сообщив, что ведут переговоры с правительством и надеются на скорое подписание контракта. В Минпромторге РФ сказали, что к ним обращение Полтавченко не поступало, отметив, что власти города "подтвердили заинтересованность в реализации проекта и готовность предоставить региональные меры поддержки".

Завод Hyundai в Петербурге мощностью 200 тыс. машин в год выпускает модели Solaris, Creta, а также Kia Rio. Параметры СПИКа Hyundai предполагают создание новых мощностей на базе существующего производства и центра НИОКР, инвестиции в объеме 27,3 млрд рублей и создание 1,2 тыс. рабочих мест.

Hyundai подала заявку на СПИК в июне, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что СПИК может быть подписан до конца года. Но заявки на СПИКи были заморожены по поручению Козака, у которого возникли вопросы к прозрачности процедуры, а также на фоне подготовки правительством механизма СПИК 2.0.

По данным издания, в августе в правительстве завершили анализ имевшихся заявок на СПИКи во всех отраслях, кроме автопрома. Большинство из них не соответствовало формальным критериям, но несколько все же были одобрены. Заявки автоконцернов, среди которых Hyundai и Ford Sollers, до сих пор заморожены.

Источник газеты в правительстве Петербурга считает, что подписание контракта с Hyundai возможно в конце сентября, но источник в Белом доме подчеркивает, что решений не будет до совещания по автопрому у Козака.

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" говорит, что если компания лишится льготных условий по промсборке и не подпишет СПИК, то маржинальность бизнеса значительно ухудшится. Он отмечает, что в СПИКе могут предусмотреть ретроспективные льготы, что позволит компании подписать его после истечения соглашения о промсборке.

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Теги: Георгий Полтавченко, Hyundai
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