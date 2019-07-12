Volkswagen предложил правительству привязать господдержку к уровню локализации

Против дифференцированного подхода выступают "Автотор", Volvo Trucks, "ПСМА рус", BMW

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Volkswagen (VW) предложил правительству России дифференцировать господдержку автопрома так, чтобы размер госсубсидии зависел от уровня локализации машин и автокомпонентов каждого автопроизводителя. Это говорится в письме "Фольксваген груп рус" направила вице-премьеру Дмитрию Козаку, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Представители VW и Козака подтвердили доставку такого письма. В правительстве обсуждают возможность такого подхода, сказал представитель вице-премьера.

В компании считают, что дифференцированный подход нужен нужен для обоснования обязательств автопроизводителей при заключении специальных инвестконтрактов (спик). Иначе обязательства по инвестконтрактам нужно сделать одинаковыми, говорится в письме.

Источник издания, близкий к группе VW, предложил определять уровень локализации по количеству баллов за выполнение технологических операций или с учетом локализации конкретных ключевых узлов и технологий (например, двигателя, коробки передач, и других).

Письмо с таким же предложением Козаку направила также "Renault Россия", сообщили три источника "Ведомостей".

Правительство с помощью субсидий компенсирует автопрому расходы на выплату утилизационного сбора, скидки на автомобили, часть расходов на оплату ввозных пошлин на автокомпоненты и экспортную логистику. Раньше самая значительная господдержка полагалась за соглашение о промсборке. Правила ВТО запрещают заключать их в России, эти соглашения заменили специальные инвестконтракты. Их уже заключили все крупные автопроизводители. Соглашения о промсборке содержали несколько требований, одинаковых для всех компаний. В спиках общее условие одно - вложить не меньше 750 млн рублей в развитие производства, остальные обязательства могут отличаться.

По условиям спика VW должен вложить в России в течение десяти лет 61,5 млрд рублей в расширение модельного ряда, производства двигателей, а также в организацию выпуска коробок передач и электронных блоков управления.

Против дифференцированного подхода выступают "Автотор", Volvo Trucks, "ПСМА рус", BMW, свою позицию они высказали в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву, рассказал "Ведомостям" один из подписантов. Дифференциация уровня господдержки создаст в отрасли "нерыночные механизмы регулирования с целью получения дополнительной доли рынка и финансирование своих проектов одними локальными автопроизводителями за счет ухудшения условий доступа на рынок других", считают они (цитата по "Росбалту").