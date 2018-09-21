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Глава Минкомсвязи призвал не возводить в абсолют переход на российское ПО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Абсолютизировать задачу по переходу российских госзаказчиков на отечественное программное обеспечение (ПО) не стоит, считает глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Задача по импортозамещению стоит, будем двигаться в этом направлении. Мы работаем с крупными российскими корпорациям, чтобы обеспечить переход на российские программные продукты, но не надо абсолютизировать эту задачу, всегда нужно думать об эффективности", - сказал он в рамках форума "IT-Диалог" в Петербурге в пятницу.

Глава министерства отметил, что "иногда мы готовы больше заплатить за российский продукт, больше "помучаться", но если понимаем, что продукт абсолютно не готов, то переходить мы на него не будем".

Как сообщалось, в начале 2016 года вступили в силу закон и постановление правительства РФ о предоставлении преференций российским разработчикам ПО при госзакупках. Закон вводит запреты на приобретение отдельных категорий ПО зарубежных разработчиков в случае, если есть российские аналоги, которые включены в Реестр отечественного ПО.

В апреле 2017 года Минкомсвязи заявляло, что среднестатистическое значение показателя "доля закупок отечественного готового ПО" в общем объеме закупок готового ПО составила в 2016 году 65,35% (44,5% в 2015 году) для органов исполнительной власти субъектов РФ и 62,3% - для федеральных органов исполнительной власти.

Доля российского программного обеспечения в закупках госзаказчиков (проводятся в соответствии с законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) выросла до 20% по состоянию на сентябрь текущего года с 5% годом ранее, сообщал ранее "Интерфаксу" президент Фонда развития информационной демократии Илья Массух.

"Уровень импортозамещения (иностранного ПО на российские программные продукты - ИФ) в ИТ сейчас составляет около 20%. В разных продуктовых сегментах он разный - в сегменте офисного ПО он остался на уровне все тех же 5%, в сегментах информационной безопасности или СУБД вырос", - отмечал он.

При этом Массух подчеркивал, что основным сдерживающим фактором импортозамещения в ИТ является менталитет ИТ-директоров, их привычка работать с зарубежными вендорами, наличие соответствующих кадров и т.п.

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Теги: Минкомсвязи Константин Носков.

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