В Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Казани прекратил деятельность подросткового реабилитационного центра, воспитанники которого жаловались на жестокое обращение. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на юриста Андрея Сучкова, представляющего интересы потерпевшей стороны.

"Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО "Символ жизни" прекратить деятельность по оказанию услуг несовершеннолетним", - говорится в пресс-релизе правозащитников.

По их данным, следователи в настоящее время расследуют уголовное дело об издевательствах над воспитанниками реабилитационного центра ООО "Символ Жизни", расположенного в Казани.

Со словам воспитанников центра, их заставляли выбегать на улицу голыми, где поливали ледяной водой из шланга. Также практиковалось занятие "Сидение на острове", когда нужно было сидеть молча на стуле, не двигаясь и глядя в одну точку, или тренинг "Веревка", когда двух воспитанников связывали на несколько дней, и все движения и процедуры им приходилось делать вместе.

В результате один из подопечных центра попытался покончить с собой. По данному факту расследуется дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и статье 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

По информации следователей, весной этого года 16-летнюю воспитанницу реабилитационного центра в качестве наказания вывезли в реабилитационный центр ООО "Триумф", заставили снять с себя одежду, оголив половые органы, и приседать перед взрослыми мужчинами.

В настоящее время оба дела соединены в одно производство. Проводятся экспертизы.