В Дагестане задержан заместитель руководителя администрации главы республики

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Эфендиев задержан 22 сентября в рамках расследования уголовного дела по статье 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса РФ", - сказал собеседник агентства .

По его словам, в настоящее время его допрашивает в управлении ФСБ.

"По имеющейся у нас информации, Эфендиев задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении ранее задержанного бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева, а также дела о присвоении и растрате и.о. руководителя ГКУ РД "Автохозяйство" Асахаба Абдулатипова, который ранее был задержан", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, Эфендиев давал поручения Абдулатипову ремонтировать частные автомобили в гаражах ГКУ "Автохозяйство" за счет государства.