Следователи проверят сообщения о вечеринке первокурсников с раздеванием в Тюмени

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тюмени проводят проверку по информации СМИ о вечеринке с раздеванием студентов-первокурсников в одном из ночных клубов города, сообщает в понедельник пресс-служба областного следственного управления СКР.

По данным СМИ, 22 сентября студенты-первокурсники, отмечавшие поступление в университет, полностью раздевались на сцене, борясь за сертификат в тату-салон.

"Если информация подтвердится, будет дана правовая оценка должностным лицам, а также организаторам мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В свою очередь на странице Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в соцсети сообщается, что вуз не причастен к этой вечеринке.

"Единственная вечеринка для первокурсников ТюмГУ, организованная нашим университетом, состоялась 14 сентября. То, что произошло 22 сентября, - не наша история", - подчеркивается в сообщении.