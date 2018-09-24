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Роскомнадзор обнаружил более 1,2 тыс. компаний, распространявших персональные данные россиян

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор за три года выявил более 1200 компаний, которые в интернете абсолютно бесконтрольно распространяли базы данных с персональными данными россиян, сообщил глава ведомства Александр Жаров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что, по данным Роскомнадзора, порядка 100 тыс. компаний получают достаточные объемы персональных данных. "Мы ситуацию мониторим, и за последние три года выявили 1200 компаний, чуть больше, которые в интернете абсолютно бесконтрольно распространяли базы граждан наших данных: информацию об автомобилях, которые им принадлежат, паспортные данные, данные о жилье. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 мы были вынуждены заблокировать", - сказал Жаров.

Он отметил, что эта работа продолжается, налажена автоматизированная система мониторинга интернета. "Но мне кажется, что блокировка - это не панацея. Самое главное - это информационная кампания, люди должны понимать, что такое персональные данные", - подчеркнул глава ведомства.

А.Жаров призвал граждан более внимательно читать пользовательские соглашения, особенно то, что написано мелкими буквами. "Как говорится, дьявол кроется в деталях. В маленьких буквах зачастую содержится информация, что компания получает ваши данные, предоставляет услугу бесплатно, а потом продает их третьим компаниям", - пояснил он.

Он заверил, что Роскомнадзор намерен продолжать работу по информированию населения об использовании персональных данных, а также внимательно наблюдать за тем, как работают компании в интернете.

В ходе встречи с Жаровым Путин согласился с тем, что блокировка сайтов - это не основной вариант защиты персональных данных. "Информированность в данном случае - это, конечно, первый шаг на пути к защите интересов граждан", - сказал президент.

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Теги: Роскомнадзор, Александр Жаров
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