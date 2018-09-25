Жителям горевшего в Саратове дома разрешили вернуться в квартиры

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Жильцы дома в Саратове, пострадавшего от пожара, начали возвращаться в свои квартиры, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Главного управления (ГУ) МЧС региона Наталия Куличенкова в понедельник.

"Людям разрешили вернуться в квартиры, расположенные в подъездах, соседних от пострадавшего. В подъезде, где случился пожар, еще работают сотрудники МЧС",- сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, в понедельник вечером произошел пожар на втором этаже десятиэтажного жилого дома на улице Буровая, 11.

В 20:21 мск он был локализован. Один человек погиб. Пострадали шестеро: двое с ожогами госпитализированы в региональный Центр комбустиологии. Еще четверо - в шестую горбольницу. Они отравились продуктами горения.

Площадь пожара составила около 60 кв.м, из подъезда были эвакуированы 75 человек.

Причины случившегося устанавливаются. По предварительной информации, конструкции дома не нарушены.