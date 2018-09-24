Главные новости
В РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значитМоскваОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряВ РоссииКорабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского пролива
В России

Один человек погиб при пожаре в саратовской многоэтажке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на втором этаже многоэтажного дома в Саратове, госпитализированы два человека, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталия Куличенкова в понедельник.

"Пожар произошел в десятиэтажном жилом доме на улице Буровая, 11. В 20:21 мск он был локализован. Один человек погиб. Пострадали двое: мужчина и женщина. Они госпитализированы в региональный Центр комбустиологии", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, из подъезда были эвакуированы 75 человек.

Причины случившегося устанавливаются. По предварительной информации, конструкции дома не нарушены.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Саратов
В России
Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20
Игорь Конашенков подчеркнул, что под угрозой из-за действий F-16 оказались не только военные, но и гражданские самолетыПодробнее
 Поставка С-300 Сирии. Что это значитПоставка С-300 Сирии. Что это значит
Эксперты считают, что реакция Москвы на уничтожение Ил-20 затруднит удары Израиля и США по Сирии, но не станет причиной конфликта с ИерусалимомПодробнее
 Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300
Российский президент заявил, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии с Ил-20Подробнее
 Корабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского проливаКорабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского пролива
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за лоцманской поддержкой украинские "Донбасс" и "Корец" также обращались к российским службамПодробнее
Полиция подтвердила задержание Навального по административной статьеПолиция подтвердила задержание Навального по административной статье
По словам соратников оппозиционера, новое дело связано с митингами 9 сентября против повышения пенсионного возрастаПодробнее
 Минздрав РФ подготовит проект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкогольМинздрав РФ подготовит проект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкоголь
Концепция должна быть представлена 1 февраля 2019 годаПодробнее
 Россия передаст Сирии комплекс С-300Россия передаст Сирии комплекс С-300
По словам Сергея Шойгу, Россия обеспечит радиоэлектронное подавление систем связи боевой авиации над акваторией Средиземного моряПодробнее
 КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах
Речь идет о Хакасии, Владимирской области и Хабаровском краеПодробнее
 Соратники Навального сообщили о его задержании сразу после выхода из спецприемникаСоратники Навального сообщили о его задержании сразу после выхода из спецприемника
Оппозиционера задержали в рамках административного дела, связанного с митингами 9 сентябряПодробнее
 Кандидат от ЛДПР Сипягин стал победителем выборов губернатора Владимирской областиКандидат от ЛДПР Сипягин стал победителем выборов губернатора Владимирской области
Обработаны 100% протоколовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значитМоскваОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряВ РоссииКорабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского проливаВ РоссииПутин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300В РоссииКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахВ РоссииПолиция подтвердила задержание Навального по административной статье

Суд вновь отправил Навального под арест на 20 суток

Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА

Хорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАСеребряный призер ЧМ-2018 в России впервые стал обладателем соответствующей награды Международной федерации футбола Подробнее

Один человек погиб при пожаре в саратовской многоэтажке

Назван лучший гол сезона по версии ФИФА

Его автором стал Мохамед Салах; среди претендентов был гол Дениса Черышева Подробнее

Дидье Дешам признан тренером года по версии ФИФА

"Сибирь" проиграла 10-й матч подряд в КХЛ

В МИД РФ заявили о готовности России обсуждать с США поставку Сирии С-300

ВС РФ не принял жалобу банка "Югра" на введение временной администрации и моратория

Два корабля ВМС Украины, вошедшие накануне в Азовское море, прибыли в Мариуполь

МИД РФ после заявления Болтона по С-300 призвал США более трезво подходить к действиям РФ в Сирии

Пресс-служба Нетаньяху прокомментировала его разговор с Путиным на тему С-300

Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20

Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20Игорь Конашенков подчеркнул, что под угрозой из-за действий F-16 оказались не только военные, но и гражданские самолеты Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 23 сентября

Россия поставит Сирии С-300, коалиционные правительства в нескольких регионах и затяжной дождь в Москве Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');