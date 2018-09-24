Один человек погиб при пожаре в саратовской многоэтажке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на втором этаже многоэтажного дома в Саратове, госпитализированы два человека, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталия Куличенкова в понедельник.

"Пожар произошел в десятиэтажном жилом доме на улице Буровая, 11. В 20:21 мск он был локализован. Один человек погиб. Пострадали двое: мужчина и женщина. Они госпитализированы в региональный Центр комбустиологии", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, из подъезда были эвакуированы 75 человек.

Причины случившегося устанавливаются. По предварительной информации, конструкции дома не нарушены.