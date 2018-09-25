Обвиняемый в изнасиловании пациентки ижевский врач арестован

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Врач ижевской больницы, задержанный по подозрению в изнасиловании пациентки, заключен под стражу на два месяца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления судебного департамента Удмуртии во вторник.

"Заключение под стражу до 19 ноября - избрана мера пресечения. Но уже поступили жалобы его адвокатов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что врач-отолоринголог 1965 года рождения обвиняется по двум статьям УК РФ - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

По данным пресс-службы, врач в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. "Девушка была на второй день после операции, поэтому не могла ему в полной мере дать отпор", - добавил он.

Накануне сообщалось, что следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении врача одной из городских больниц Ижевска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал пациентку.