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Кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборов

Второй тур выборов губернатора пройдет 7 октября

Кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборов
Валентин Коновалов
Фото: ТАСС, Александр Колбасов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов не намерен снимать свою кандидатуру со второго тура выборов, которые должны состояться 7 октября, после решения его оппонента - действующего руководителя региона Виктора Зимина, сообщил сам Коновалов на своей странице в одной их социальных сетей.

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"Отказываться от участия во втором туре выборов я не намерен. Никакие переговоры по данному вопросу мной не ведутся. Я не сдамся и не сниму своей кандидатуры!", - написал Коновалов, комментируя слухи в сети Интернет о его предстоящем отказе от участия во втором туре выборов.

Кроме того, Коновалов подчеркнул, что в случае победы на выборах он не намерен предоставлять Зимину полномочия председателя правительства региона, которые предложено разделить с главой Хакасии путем изменений в Конституцию республики.

"Конституционная реформа в Хакасии сейчас, в период выборной кампании, невозможна. Выборы кандидата на должность главы Хакасии проходят по действующему законодательству, в котором Глава Республики также является Председателем Правительства Хакасии. И изменить эти нормы в настоящий момент невозможно", - подчеркнул Коновалов.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября и в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября поздно вечером В.Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики. Теперь второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели - 7 октября. В нем примут участие В.Коновалов и кандидат, занявший 3 место в первом туре - Филягин.

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Теги: Хакасия, КПРФ, Валентин Коновалов

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