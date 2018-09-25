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Туроператоры рассказали, в каких странах россияне быстрее получат визу США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры назвали страны, в которых россияне быстрее всего могут оформить визу в США.

"На данный момент из ближайших к России стран визу быстрее всего можно оформить в Армении. Срок ожидания собеседования составляет чуть более месяца. В консульстве в Ереване пока есть даты для собеседования в октябре", - сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В других странах, в частности, в Прибалтике и Финляндии срок ожидания собеседования составляет от 3-4 месяцев, в Казахстане - от 4 до 6 месяцев, в консульстве США в Киеве - от 6 месяцев.

Что касается российских городов, ситуация оставляет желать лучшего. "В Москве туристы вынуждены ждать собеседования по 300 календарных дней, в Екатеринбурге все еще хуже. Во Владивостоке сроки ожидания составляют порядка месяца, однако из-за высокой стоимости перелета люди на Дальний Восток не стремятся", - отметили в АТОР.

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В ассоциации добавили, что в октябре в Москве появилось несколько окон для записи на собеседование, но это скорее чудо, чем закономерность. "Появление "окон" можно объяснить отменой записи для студентов, а также стремлением американских дипломатов дать шанс записаться на собеседование людям, которые заплатили сборы еще год назад и срок действия оплаты вот-вот закончится", - рассказали в АТОР.

Сотрудников в московском консульстве больше

В то же время, по неофициальной информации, сотрудников американского консульства в Москве стало больше. "Если раньше визовыми вопросами занималась пара человек, то сегодня говорят уже о четырех специалистах. Хотя в прежние времена сотрудников было 16-17. Так что на данный момент говорить о полноценной работе консульского отдела нельзя", - заключили в ассоциации.

С конца августа 2017 года штат диппредставительств США в России был значительно сокращен в ответ на выдворение из США свыше 30 российских дипломатов, в связи с чем прекратилась запись на собеседование соискателей на визу во всех консульствах.

С 11 декабря 2017 года собеседования были возобновлены, однако свободные даты для записи найти крайне трудно. Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш ранее заявлял, что до тех пор, пока изначальное количество сотрудников американских загранучреждений в России не будет восстановлено, сроки ожидания снизить не получится.

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Теги: США, АТОР

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