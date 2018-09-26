Госкомиссия одобрила введение оборотных штрафов за недолив на АЗС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила введение оборотных штрафов за недолив нефтепродуктов на АЗС, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам заседания комиссии.

Министр отметил, что в настоящее время намечается тенденция к снижению нарушений в области качественных характеристик топлива и усиливается проблема, связанная с недоливами нефтепродуктов на заправках.

Мантуров напомнил, что введение оборотных штрафов за продажу некачественного топлива позволило во многом решить проблему реализации контрафактных нефтепродуктов. "Выявленные в результате проверок нарушения по продажам некачественного топлива снизились с 40% до 14%. Однако мы увидели, что стала возникать другая проблема - недолив нефтепродуктов. Росстандарт вышел с инициативой ввести оборотные штрафы за недолив. Этот законопроект одобрен, в ближайшее время будет согласован с ведомствами и внесён в правительство для одобрения и последующего внесения в Государственную Думу",- сказал Мантуров.

"Мы постараемся, чтобы (законопроект был внесён в Госдуму - ИФ) в осеннюю сессию, но, возможно и в весеннюю. Будем стараться до конца года этот вопрос досогласовать. Потребуется время для переходного периода. Думаю, что с 1 января 2019 года - это максимальный период, когда будет введён (штраф - ИФ). Возможно, это будет и в середине следующего года", - добавил министр.