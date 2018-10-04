Совладельцу сети АЗС "СибирьНефть" арестовали по делу о мошенничестве с топливом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладелицу сети заправок "СибирьНефть" Ольгу Вазягину, подозреваемую в мошенничестве.

"В ходатайстве следователя отказать. Избрать в отношении Вазягиной меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 ноября", - огласил решение судья Александр Беляков в четверг.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, следствие подозревает Вазягину в мошенничестве с поставкой топлива на сумму более 9,7 млн рублей.

"К материалам дела приобщен контракт от 29 декабря 2017 года на поставку топлива АЗС для нужд МУП (муниципальное унитарное предприятие - ИФ) Орехово-Зуево. Цена контракта составила более 9,7 млн рублей", - говорится в материалах дела, которые огласил судья.

Владелец компании "СибирьНефть" Александр Вазягин, его сын Евгений и дочь Ольга, которые были совладельцами компании, были задержаны 2 октября в рамках уголовного дела, возбужденного 18 сентября по статье 159 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемые на протяжении длительного периода времени поставляли некачественное топливо. Одним из их потребителей было МУП Орехово-Зуево. В результате эксплуатации на некачественном топливе, предположительно, вышла из строя техника муниципального предприятия.