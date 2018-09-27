Коммунисты, победившие на выборах в новгородскую думу, избрали ее спикером единоросса

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты думы Великого Новгорода, на выборах в которую победили выдвиженцы КПРФ, на первом заседании в четверг избрали председателем думы представителя "Единой России" Алексея Митюнова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре думы.

"За кандидатуру Митюнова проголосовали 17 депутатов при 12 против и одном отсутствовавшем на заседании", - уточнил собеседник агентства.

Должности его заместителей большинством голосов получили выдвиженец "Справедливой России" Алексей Афанасьев и Татьяна Яковлева от КПРФ.

Как сообщалось, 9 сентября на выборах в городскую думу Великого Новгорода "Единая Россия" впервые за 15 лет потеряла большинство в ней, получив всего восемь мандатов. Выдвиженцы КПРФ завоевали 12 мест, представители "Справедливой России"- семь мест, еще два мандата достались выдвиженцам ЛДПР, один - "Яблоку".