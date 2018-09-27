Удальцов пошутил о подготовке своих двойников к будущим акциям протеста

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов пообещал найти способ участвовать в будущих акциях протеста, несмотря на запрет посещения массовых мероприятий.



"В принципе, чем мы занимались, тем и будем заниматься - будем работать над переменами в стране. Уже подготовлены несколько двойников, два как минимум, которые сильно на меня похожи. Будут посещать митинги, будут выступать - пусть полиция думает, как с этим бороться", - сказал Удальцов журналистам в Петербурге в четверг, подчеркнув, что намерен оспорить установленные судом меры надзора и "найти способ присутствовать в публичном пространстве".



"Им главное - удалить Удальцова с улицы, но у них ничего не получится, сразу вам скажу. Во-первых, я не один, и товарищей много. Ну и я найду способ. То, что я раньше сказал, это, может быть, элемент юмора, но в каждой шутке есть доля шутки", - уточнил Удальцов.

13 сентября Симоновский суд Москвы наложил на оппозиционера Сергея Удальцова административный надзор до 8 августа 2021 года по иску МВД, запретил оппозиционеру выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также запретил посещать массовые и политические мероприятия. Удальцов, по решению суда, обязан отмечаться в отделении полиции два раза в месяц до окончания действия приговора.