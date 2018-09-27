Нововведения при регистрации автомобилей вступят в силу 6 октября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - МВД РФ сообщает о вступлении в силу с 6 октября новых правил регистрации транспортных средств.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ МВД России от 26 июня 2018 г. № 399 "Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД России, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России".

"Документ зарегистрирован Минюстом России 25 сентября и вступает в силу 6 октября этого года", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что приказ определяет порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, имеющими электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе.

"В случае их утраты, приведения в негодность или несоответствия утвержденному образцу реализована возможность замены или получения дубликата. Таким образом, заявители сами определяют, какой тип паспорта для них предпочтительнее", - пояснила представитель МВД РФ.

Она добавила, что приказом закрепляется антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток.

"Кроме того, документом регулируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль на осмотр, по результатам которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции", - сказала она.

"Главное, чтобы замененный двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный на транспортном средстве (то есть не было факта внесения изменений в конструкцию), не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку",- подчеркнула Волк.

По результатам анализа обращений граждан и организаций, также уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков "Транзит" на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия.

"Закрепленные в приказе нововведения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг в системе МВД России по регистрации транспортных средств и упрощения соответствующих административных процедур для заявителей", - заявила Волк.