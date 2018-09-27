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Два обвиняемых в попытке мошенничества юриста арестованы в Петербурге

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга арестовал двух юристов, предложивших коммерсантам содействие в прекращении уголовного преследования.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Михаил Федотов и Сергей Зимин арестованы на два месяца каждый, до 25 ноября. Оба фигуранта не признают вину.

Как следует из материалов уголовного дела, не позднее августа 2018 года глава НО "Санкт-Петербургская коллегия адвокатов "Регион" Федотов получил информацию от юриста коммерческой структуры Зимина о наличии в производстве транспортной полиции уголовного дела о контрабанде, в рамках которого в статусе свидетелей допрашивались коммерсанты.

"Михаил Федотов и Сергей Зимин в ходе неоднократных телефонных переговоров и личных встреч сообщили последним заведомо ложные сведения, о якобы имеющейся у них информации о намерении следствия привлечь их к уголовной ответственности. При этом они заявили, что за 30 млн рублей этого можно избежать", - сообщала пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу.

26 сентября Михаил Федотов в своем рабочем кабинете получил от одного из предпринимателей, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, 30 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. Позже был задержан и Сергей Зимин.

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Теги: Россия, Санкт-Петербург
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