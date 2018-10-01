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На борту упавшего в Иркутской области вертолета были пилот и механик

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Два человека находились на борту вертолета "Робинсон", который утром в понедельник упал в реку Витим в городе Бодайбо Иркутской области, сообщил"Интерфаксу" мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев.

"На борту находились два человека - пилот и механик. Место падения вертолета в реке обнаружено, он затонул в 15 метрах от берега, в 2 км от Бодайбо, фактически в городской черте. Следов людей вокруг нет. Предположительно, оба погибли" - сказал Юмашев.

По его словам, вертолет - частный, принадлежит золотодобывающей артели.

"Вертолет, пролетая над Витимом, зацепил провода ЛЭП, обеспечивающей электроснабжение микрорайона Бисяга Бодайбо, которая проходит над рекой", - уточнил собеседник агентства.

На сайте Главного управления МЧС по региону сообщается, что в 12:25 по местному времени поступила информация о невыходе на связь вертолета "Робинсон" в Бодайбо.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал агентству, что вертолет "Робинсон" с одним человеком на борту упал в реку Витим в 4 км от города Бодайбо Иркутской области, зацепившись за провода

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Теги: Иркутская область

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