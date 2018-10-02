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МАК приступил к расследованию падения вертолета в Иркутской области

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения вертолета "Робинсон" в реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщается на сайте МАК.

"МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сказано в сообщении.

По данным МАК, в понедельник в 5 км юго-западнее города Бодайбо в русле реки Витим произошло авиационное происшествие с вертолетом R-44-II RA-05758, принадлежащим ЗАО "Артель старателей "Витим". На борту задевшего линию электропередачи вертолета находились пилот и пассажир. Воздушное судно затонуло, нахождение людей неизвестно.

Ранее сообщалось, что вертолет обнаружен на дне реки, на глубине 11 метров, на расстоянии 10-20 метров от берега. Планируется, что во вторник к подъему воздушного судна приступят водолазы МЧС, которые прилетят в Бодайбо из Иркутска. Сообщалось также, что Росавиация в июле этого года аннулировала у упавшего вертолета Robinson RA-05758 сертификат летной годности, который изначально был выдан до 4 июля 2020 года.

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Теги: Иркутская область

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