Минобороны РФ показало кадры испытаний боевого робота "Нерехта" в связке с пехотой

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ показало кадры применения боевого робота "Нерехта" в связке с пехотой.

Кадры испытаний робота опубликованы на официальном портале министерства в Youtube в видеоролике, посвященном Дню Сухопутных войск.

"Пехота, танкисты, ракетчики и артиллеристы, военные химики, инженеры и... боевые роботы. Сегодня, 1 октября, их праздник - День Сухопутных войск России. Традиционно Минобороны России адресует всем причастным к событию свое видеопоздравление", - говорится в описании видеоролика.

Боевой робот "Нерехта" разработан ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" совместно с Фондом перспективных исследований. Как сообщили "Интерфаксу" на предприятии, для "Нерехты" разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова". Модуль может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

Ранее начальник управления инновационных исследований ГУНИД полковник Олег Помазуев сообщил "Интерфаксу", что российская армия примет "Нерехту" на вооружение.

В декабре прошлого года "Нерехта" прошла испытания в зимних условиях в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного военного округа. По данным Минобороны, цель испытаний - определить "место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя".