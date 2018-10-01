Пропал главный судмедэксперт Ленинградской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Руководителя казенного бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области пятый день ищут после того, как он вышел с работы и не добрался до дома, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"В правоохранительные органы обратилась супруга начальника областного бюро судебно-медицинской экспертизы Арнольда Андреева, которая сообщила, что 26 сентября он вышел с работы на улице Шкапина, 36 и до настоящего времени не вернулся домой", - сказал собеседник.

Телефон Андреева вне зоны доступа. Последний раз он был включен 28 сентября, отметил источник.

Официальным комментарием со стороны правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Исполняющий обязанности начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области Андреев - врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, имеет сертификаты по специальностям "Судебно-медицинская экспертиза" и "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Он закончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт в 1992 году по специальности "Лечебно-профилактическое дело".