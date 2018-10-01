Задержанный в Москве украинский экс-депутат был заочно арестован в РФ еще 2,5 года назад

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Задержанный в Москве по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году бывший депутат Верховной Рады, экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский был заочно арестован столичным Басманным судом еще в мае 2016 года.

"Постановлением суда от 26 мая 2016 года было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Рудьковского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, согласно материалам суда, Рудьковскому было заочно предъявлено обвинение в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Рудьковского задержали в Москве в пятницу, 28 сентября. Таким образом, в настоящее время он уже должен быть помещен в один следственных изоляторов, находящихся в столице.

В министерстве иностранных дел Украины в понедельник заявили, что информация о задержании бывшего депутата проверяется.

В феврале 2017 года в Следственном комитетет России сообщили, что 14 июня 2014 года Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимал участие в порче имущества посольства России (в Киеве - ИФ), в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания".