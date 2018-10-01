Песков удивился признанию экс-главы британской разведки в "содействии" приходу Путина к власти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с утверждением бывшего главы британской разведки МИ-6 Ричарда Дирлава, выразившего сожаление, что в 2000 году он якобы помог Владимиру Путину победить на выборах.

В интервью The Times экс-глава МИ-6 заявил, что позволил занимавшему тогда пост премьер-министра Великобритании Тони Блэру посетить вместе с кандидатом в президенты РФ Путиным премьеру оперы в Мариинском театре, то, по его утверждению, укрепило позиции Путина и позволило ему одержать победу в президентских выборах.

"Честно говоря, мы не знали, что Ми-6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия, это новая информация для нас. А в остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", - сказал Песков по поводу этого заявления.