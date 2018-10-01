Россияне стали выше оценивать качество госуслуг

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуг, складывающийся из доли оценок "хорошо" и "отлично", в 2018 году впервые превысил 97%, показывает статистика сайта "Ваш контроль" (vashkontrol.ru). Пять лет назад лишь в нескольких регионах России этот уровень был больше 80%.

Количество оцененных через систему "Ваш контроль" услуг существенно различается от региона к региону, поэтому, говоря о лидерах и аутсайдерах, сравнивать между собой можно только субъекты РФ с сопоставимым числом оцененных госуслуг.

В группу регионов с числом оценок свыше пятисот тысяч в первом полугодии 2018 года вошли Московская область, Санкт-Петербург (у обоих уровень удовлетворенности - по 98,8%) и Москва (96%).

Среди 32 субъектов РФ, где было собрано в 2018 году от ста до пятисот тысяч оценок, выше всего доля оценок "хорошо" и "отлично" в Калужской (99,2%) области, а также в Волгоградской области и в Севастополе - у обоих по 99,1%. Из 50 регионов с числом оценок до ста тысяч по уровню удовлетворенности впереди оказались Астраханская (99,4%), Смоленская и Орловская области - по 98,9%.

Более 60% госуслуг, которым граждане ставили оценки, были получены после посещения МФЦ.

Выше всего качество госуслуг оценили пользователи МФЦ в Ленинградской, Московской, Волгоградской областях, республике Коми, Санкт-Петербурге.

По данным сайта "Ваш контроль", в целом у всех 11 федеральных ведомств, госуслуги которых оцениваются, уровень удовлетворенности качеством оказания услуг в первом полугодии 2018 года превышал 95%. Самый высокий показатель - 99,5% - у Росимущества, на последнем месте находится ГИБДД - 95,3%.

Система "Ваш контроль", созданная для мониторинга качества предоставляемых в России госуслуг, работает с 2012 года. Ежемесячно через систему оценивается более двух миллионов услуг, что делает ресурс самым масштабным из всех подобных в мире. В настоящее время в системе оценено более 50 млн услуг, из них более 18 млн - только в 2018 году. Главный канал поступления оценок - это смс, которые рассылаются гражданам, посетившим точки оказания различных госуслуг. Всего "Ваш контроль" работает с более чем 13 тысячами источников данных об оказанных госуслугах.