Скоростной боевой вертолет оснастят ракетами "Атака" и "Вихрь"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Концепция скоростного боевого вертолёта (СБВ) разработки "Камова" предусматривает оснащение их ракетами "Атака" и "Вихрь", поражающими цели на дальности более 14 км, следует из документов на портале госзакупок.

Как сообщалось, "Вертолёты России" подписали контракт с Минобороны РФ на формирование концепции скоростного боевого вертолёта - свои варианты этого проекта разрабатывают как в конструкторском бюро "Миля", так и "Камова".

Согласно документации на сайте госзакупок, до конца октября 2018 года должен быть разработан аванпроект облика комплексной оптико-электронной обзорно-прицельной системы для перспективного скоростного боевого вертолёта. Эта система "предназначена для обеспечения круглосуточного поиска, обнаружения и распознавания целей, прицеливания и применения управляемых и не управляемых авиационных средств поражения в простых и в ограниченно сложных метеоусловиях, а так же обеспечения безопасности пилотирования в условиях маловысотного полета на скоростях более 400 км/ч и посадки на неподготовленную площадку".

Ранее гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский в интервью "Интерфаксу" сообщил, что концепция скоростного боевого вертолета будет представлена военным осенью этого года.

Как сообщалось, контракт на формирование концепции СБВ предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолёта. Соглашение рассчитано на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.