Суд признал законным отказ Минюста зарегистрировать партию Алексея Навального

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста РФ зарегистрировать партию Алексея Навального и его сторонников "Россия Будущего", сообщили "Интерфаксу" в суде.
"В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме", - сказала представитель суда во вторник.
Как ожидается, это решение будет обжаловано.
В иске заявители просили суд "признать решение Министерства юстиции Российской Федерации об отказе в государственной регистрации Политической партии "Россия Будущего" от 23 августа 2018 года незаконным" и "обязать Министерство юстиции Российской Федерации принять решение о государственной регистрации Политической партии "Россия Будущего".
Навальный 27 августа сообщил, что министерство юстиции отказало в регистрации созданной его сторонниками партии "Россия Будущего". Согласно письму ведомства, партия представила не все документы, необходимые для регистрации, в том числе, отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд, два протокола о проведении региональных собраний.
Кроме того, в Минюст при повторной подаче документов были представлены изменения в текст устава, а не устав с внесенными изменениями.
По убеждению заявителей, вывод Минюста "о недостоверности сведений, представленных на государственную регистрацию Партии, не основан на законе, поскольку на государственную регистрации Партии представлены документы, полностью отражающие фактическую деятельность партии".
Комментариями Минюста РФ "Интерфакс" в настоящее время не располагает.
Партия Навального
Оппозиционер с 2014 года пытался зарегистрировать партию с названием "Партия прогресса", в том числе, в последний раз - в январе 2018 года. Между тем 22 февраля его бывший соратник Виталий Серуканов сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию партии с таким же названием. 19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии "Гражданская позиция", согласно которым она переименовывается в "Партию прогресса".
В связи с этим Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии. Учредительный съезд партии под названием "Россия Будущего" состоялся в мае, тогда же в Минюст были поданы документы для регистрации партии.
В июле Минюст приостановил регистрацию партии, указав на несоответствие закону ряда положений устава партии, и потребовал их устранить. В августе сторонники Навального провели повторный съезд, приняли новый устав и вновь подали документы в Минюст.