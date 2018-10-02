Суд признал законным отказ Минюста зарегистрировать партию Алексея Навального

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста РФ зарегистрировать партию Алексея Навального и его сторонников "Россия Будущего", сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме", - сказала представитель суда во вторник.

Как ожидается, это решение будет обжаловано.

В иске заявители просили суд "признать решение Министерства юстиции Российской Федерации об отказе в государственной регистрации Политической партии "Россия Будущего" от 23 августа 2018 года незаконным" и "обязать Министерство юстиции Российской Федерации принять решение о государственной регистрации Политической партии "Россия Будущего".

Навальный 27 августа сообщил, что министерство юстиции отказало в регистрации созданной его сторонниками партии "Россия Будущего". Согласно письму ведомства, партия представила не все документы, необходимые для регистрации, в том числе, отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд, два протокола о проведении региональных собраний.

Кроме того, в Минюст при повторной подаче документов были представлены изменения в текст устава, а не устав с внесенными изменениями.

По убеждению заявителей, вывод Минюста "о недостоверности сведений, представленных на государственную регистрацию Партии, не основан на законе, поскольку на государственную регистрации Партии представлены документы, полностью отражающие фактическую деятельность партии".

Комментариями Минюста РФ "Интерфакс" в настоящее время не располагает.