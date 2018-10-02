Зимний дворец закроют для посетителей в день встречи Путина с канцлером Австрии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей в среду, 3 октября, сообщила пресс-служба музея.

В то же время Главный штаб, дворец Меншикова, музей Императорского фарфорового завода будут работать в обычном режиме.

"Посетители, которые 3 октября приобрели полный билет в кассе Главного штаба, смогут без очереди посетить экспозиции основного комплекса 4 и 5 октября. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

3 октября Россию посетит канцлер Австрии Себастьян Курц. Он встретится с Владимиром Путиным в Зимнем дворце. Ожидается, что Путин и Курц отроют выставку "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена".