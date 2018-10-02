В России предложили исключить одновременную сдачу ЕГЭ по базовой и профильной математике

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Выпускники, которые будут сдавать ЕГЭ по математике в 2019 году, смогут выбрать либо базовый, либо профильный экзамен - такое предложение содержится в проекте порядка проведения государственной итоговой аттестации, заявил "Интерфаксу" замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Действительно, в новом порядке проведения (в проекте документа - ИФ) появилась такая норма, и мы ее поддерживаем. Такая возможность обсуждалась изначально, когда только принималось решение о разделении на уровни. Вполне логично, что те выпускники, которые выбирают профильную математику для сдачи ЕГЭ, с легкостью справятся с базовым уровнем - и наоборот, тем, кто как основной предмет выбрал базовую математику, профильная может показаться слишком сложной", - сказал Музаев агентству во вторник.

Проект приказа

Ранее на портале regulation.gov.ru был размещен проект совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора о порядке проведения государственной итоговой аттестации для среднего общего образования. Документ проходит процедуру общественного обсуждения до 12 октября, и, как ожидается, будет принят до конца года. В пресс-службе Рособрнадзора "Интерфаксу" подтвердили, что новые правила могут вступить в силу в 2019 году.

Согласно пункту 11 проекта этого приказа, выпускники школ в заявлении на участие в ЕГЭ будут обязаны выбрать один из двух уровней ЕГЭ по математике: или базовый, или профильный. Сейчас участники ЕГЭ вольны выбирать как один из двух уровней, так оба уровня сразу. В аналогичном по смыслу пункте действующего порядка нет прямого указания на выбор одного уровня из двух при написании заявления.

Вместе с тем, в проекте нового порядка предусмотрено (п. 54), что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, участник ЕГЭ может изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторного участия в резервные сроки.

В мае этого года министерство образования и науки, принимавшее предыдущую версию порядка сдачи ЕГЭ, было реорганизовано: из него было выделено Минпросвещения, а подчинявшийся ему Рособрнадзор был переподчинен напрямую правительству РФ. Организация и проведение ЕГЭ относится к совместному ведению двух структур.

"Интерфакс" запросил комментарий министерства просвещения России.

Два уровня ЕГЭ по математике

Экзамен по математике - один из двух обязательных ЕГЭ наряду с русским языком, он нужен для получения школьного аттестата. С 2015 года математику можно сдавать в двух вариантах - в базовом и в усложненном профильном; профильный понадобится для поступления в вуз на математические специальности. Результаты экзаменов оцениваются по-разному: базовый экзамен предполагает пятибалльную систему оценки, профильный - стобалльную, как и для остальных ЕГЭ.

"Базовая" и "профильная" математика традиционно проходят в разные дни, и многие выпускники школ выбирают сразу оба варианта. В ходе основной волны сдачи ЕГЭ этого года, по данным Рособрнадзора, так поступили порядка 300 тысяч человек. При этом всего в основной волне ЕГЭ-2018 принимали участие 730 тысяч человек, из них базовую математику выбрали - 585 тысяч, профильную - 421 тысяча человек.