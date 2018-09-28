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Минпросвещения РФ подготовило проект об учете итогов ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ разработало проект приказа с новыми требованиями к выдаче школьных аттестатов с отличием, документ опубликован на портале для размещения нормативных правовых актов.

"Согласно изменениям, получить аттестат о среднем общем образовании с отличием, как и ранее, смогут обладатели итоговых отметок "отлично" по всем предметам учебного плана на уровне среднего общего образования. Но обязательным требованием для выдачи такого аттестата также станет сдача ЕГЭ по двум обязательным учебным предметам с результатом не менее 70 баллов по каждому из них", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Согласно пояснительной записке к документу на сайте regulation.gov.ru, если выпускник стал "круглым отличником" по итогам 11-го класса, но не смог набрать 70 баллов по русскому языку, 70 баллов по профильной математике или 5 баллов по базовой математике, он лишается права на аттестат с отличием.

Проект приказа проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы до 4 октября.

Между тем в пресс-службе Минпросвещения "Интерфаксу" также сообщили, что в ближайшее время в ведомстве планируют вынести на общественное обсуждение еще один нормативный акт, связанный с выпускниками школ. Он, как ожидается, определит порядок выдачи золотых медалей об окончании школы.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева заявляла, что понятие "золотая медаль" за последнее десятилетие было "девальвировано", и его статус и роль нужно восстановить. В пресс-службе уточнили, что новый документ должен способствовать "полноценному возврату ценности" золотых медалей.

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Теги: Минпросвещения РФ

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