В Новгородской области полностью ушло под землю целое озеро

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Карстовое озеро Ямное в Хвойнинском районе Новгородской области снова полностью ушло под землю, сообщили "Интерфаксу" в районной администрации.

"Вода ушла в воронку в центре озера, которая ведет к гигантским подземным пещерам", - сказал собеседник агентства.

Постепенное понижение уровня воды в водоеме, площадь которого составляет несколько квадратных километров, сопровождалось массовой гибелью рыбы. "Когда воды в озере оставалось совсем немного, оно было набито рыбой так, как набивают сельдь в бочки", - сообщили в администрации.

Уход Ямного под землю собрал вокруг него множество местных жителей. "Это - уже традиция у наших рыбаков - приезжать сюда из ближайших районов, чтобы просто собирать еще живую рыбу из озера буквально голыми руками", - сказал собеседник.

Основная же часть той рыбы, которую не выловили рыбаки, погибла от нехватки кислорода. "Но рыба в озере никогда не вымирает полностью, вероятно, потому, что выживает в близких к поверхности земли пещерах", - добавили в администрации.

Там также сообщили, что озеро Ямное уходит под землю раз в несколько лет. "В последние годы оно стало прятаться под землю чаще, примерно раз в год-два", - отметил собеседник агентства.

Территория озера входит в природный заказник, объединяющий Молодиленскую цепочку карстовых озер.