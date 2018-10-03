В МВД не подтвердили задержание начальника отдела полиции Екатеринбурга

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил данные о задержании одного из руководителей оперативных подразделений городской полиции.

"На момент подготовки данного комментария говорить о задержании одного из офицеров УМВД по Екатеринбургу было бы неправильно. В реальности офицер принимает участие в следственных мероприятиях, проводимых окружным СКР и УФСБ вне здания городской полиции. Об итогах обыска говорить пока преждевременно, так как работа еще не завершена", - сказал Горелых.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о задержании начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина.

Агентство "Интерфакс-Урал" пока не располагает комментарием СКР.

Как сообщалось, сотрудники УФСБ по Свердловской области и следователи Четвертого следственного управления СКР в среду проводят оперативные мероприятия в здании управления МВД России по Екатеринбургу на улице Фрунзе, 74. Правоохранители работают в рамках возбужденного ранее "бесфигурнатного" уголовного дела, которое находится в производстве СКР.