Экс-глава "Бурятских авиалиний" осуждена условно за неуплату налогов на 17 млн руб

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Суд приговорил к двум годам условного срока бывшего гендиректора авиакомпании "Бурятские авиалинии" за неуплату налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"Судом установлено, что в 2015-2016 годах обвиняемая не исполнила обязанности по перечислению налогов в бюджет РФ в особо крупном размере на сумму более 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", в 2015-2016 годах авиакомпанию возглавляла Тамара Пайвина.

Как сообщалось ранее, суд в августе 2017 года ввел в "Бурятских авиалиниях" процедуру наблюдения.

В марте 2017 года судебные приставы арестовали весь имущественный комплекс "Бурятских авиалиний" из-за долгов. Обеспечительные меры были обращены на шесть самолетов и четыре вертолета (в том числе непригодные к полету), а также 14 объектов недвижимости. В целом задолженность "Бурала", переданная на взыскание приставам, составляет 36 млн рублей. Долги образовались перед работниками, контрагентами, а также по налогам и страховым сборам.

Росавиация приказом от 7 февраля 2017 года аннулировала сертификат эксплуатанта "Бурала", который выполнял пассажирские рейсы на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей.

"Бурятские авиалинии" базировались в Улан-Удэ, выполняли регулярные рейсы в Иркутск, Нижнеангарск, Таксимо на самолетах Ан-24.