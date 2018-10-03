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Путин передал Эрмитажу фельдмаршальский жезл Российской империи

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал фельдмаршальский жезл Российской империи в коллекцию Государственного Эрмитажа.

Жезл, помещенный в стеклянный короб, принимал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Церемония передачи проходила в Фельдмаршальском зале музея, где можно наблюдать портреты шести русских фельдмаршалов: Петра Румянцева, Григория Потемкина, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Ивана Дибича, Ивана Паскевича.

На церемонии также присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц, прибывший в Россию с визитом.

"Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей", - сказал Путин, отметив, что затем жезл был возвращен.

Золотой жезл, символический знак отличия фельдмаршалов и маршалов, инкрустирован бриллиантами, сапфирами и эмалями. Он изготовлен в 1878 году петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем для императора Александра II. После гибели Александра II жезл пролежал 15 лет и затем был передан генерал-адьютанту Гурко, произведенному в фельдмаршалы 6 декабря 1894 году, за заслуги в Турецкой войне.

Далее в 1910 году в чин фельдмаршала был возведен король Черногории Николай Негош, ему и был передан жезл в связи с провозглашением княжества Черногория королевством. После Первой Мировой войны многие военные регалии королевской династии Негошей были проданы и оказались в частных коллекциях в США и Европе.

Только в 2004 году жезл вернулся на родину: он был выкуплен на аукционе Christie"s.

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Теги: Владимир Путин, Себастьян Курц, Санкт-Петербург, Эрмитаж
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